Трамп готов предложить Маску место в правительстве в случае победы на выборах

Американский предприниматель смог бы «консультировать по некоторым вопросам». Об этом сообщило РИА Новости в своем телеграм-канале, цитируя слова бывшего президента США, сказанные журналистам.

Дональд Трамп заявил о готовности включить Илона Маска в правительство, если он победит на выборах 2024 года. При этом политик не уверен, сможет ли инженер совмещать такую работу с другими своими обязанностями.

На выборах 2020 года Дональд Трамп проиграл Джо Байдену, действующему президенту США в 2024 году.

Ранее Роберт Кеннеди-младший уступил место в президентской гонке Трампу. Он отказался от участия в выборах в пользу экс-президента США. Кандидат от Республиканской партии пообещал взять Кеннеди-младшего в свой штаб в случае, если он выйдет из гонки.