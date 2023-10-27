Группа «Бурановские бабушки» вновь приехала в Подольск

Исполнительницы не только порадовали подольчан любимыми треками, но и провели с поклонниками время за чаепитием. А после завершения мероприятия бабушки пообещали вернуться в муниципалитет снова, чтобы порадовать подольчан новой программой.

Как отметила одна из участниц группы, Подольск бабушки очень любят. Долгое время они дружили с ныне умершим главой городского округа Дмитрием Жариковым. Вокалистка Евгения Косынкина сказала, что о нем остались только лучшие воспоминания.

Напомним, что «Бурановские бабушки» гастролировали также в Донецкой и Луганской народных республиках. Там они увидели всю трагедию жителей регионов. В Подольске, в День 242-летия города представительницы группы также увиделись с беженцами из ДНР и ЛНР, которые сейчас не могут вернуться домой.