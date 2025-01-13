Группа «Город 312» дала концерт для осужденных подмосковной женской колонии и воспитанниц воспитательной колонии

Группа «Город 312» организовала благотворительный концерт для осужденных Можайской женской колонии, воспитанниц Можайской воспитательной колонии и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Музыканты исполнили популярные хиты «Останусь», «Обернись», «Девочка, которая хотела счастья» и новые композиции. В рамках мероприятия клавишник Дмитрий Притула с супругой-гитаристкой Марией представили новую солистку группы Диану Макарову. Слушателям также рассказали о музыкальном пути, об интересных случаях на гастролях и не только.

«Мы от всей души поздравляем вас с праздником Рождества Христова, и помните, что те тяжелые испытания в жизни, которые вы сейчас проходите, даются не просто так. Эти трудности учат вас мудрости и смирению. Я уверен, что спустя время вы справитесь с этими сложностями», — сказал Дмитрий Притула.

Мероприятие организовали при поддержке Общественной наблюдательной комиссии региона и областной Общественной палаты.

Ранее певица Ольга Бурлуцкая выступила в ИК-5 и Можайской ВК ГУФСИН России по Подмосковью.