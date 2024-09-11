Группа из 20 вооруженных сотрудников ФБР ворвалась в дом сотрудницы RT в Майями

К работающей в США сотруднице канала RT пришли с обысками 20 сотрудников ФБР. Как отмечает канал, работники бюро пришли к ней с автоматами в полном обмундировании.

Силовики ворвались в дом работницы RT в Майями около пяти часов утра. Это стало полной неожиданностью для женщины, которой даже не дали одеться. Как отметил канал, с ней обходились грубо и избили. Часть сотрудников в это время проводила полноценные обыски.

Однако одними обысками не обошлось: далее ФБРовцы устроили женщине допрос с пристрастием, который длился пять часов. Вопросы были разные, связанные с главредом канала Маргаритой Симоньян и ее заместителем Елизаветой Бродской.

«Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так. А какой Маргарита [Симоньян] человек — хороший или плохой? Спрашивали, встречалась ли Маргарита когда-нибудь с Путиным. А когда? Я говорю: «Ну погуглите». Спрашивали, что она любит есть», — рассказала коллега.

Также вопросы коснулись замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке Андрее Кияшко. С ним силовиков интересовали переписки, так что гаджеты и другую технику заставили разблокировать и изъяли.

Не обошлось и без вопросов о финансировании RT. В частности силовики спрашивали, получает ли канал деньги от Кремля.

Сама сотрудница канала также задавала вопросы, но ей практически не отвечали. Лишь подчеркнули, что она подозреваемая в некоем деле. Каком именно до сих пор неизвестно.

Из соображений безопасности женщина экстренно покинула США, во многом благодаря помощи российского консула.

Ранее сообщалось, что Симоньян рассказала о будущем RT за рубежом после включения в американские санкции.