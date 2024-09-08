Симоньян рассказала о будущем RT за рубежом после нападок Запада

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, как будет осуществлять работу канал после того, как США решили включить его в список санкций.

Симоньян рассказала, что RT и другие СМИ будут продолжать делать свою работу, что бы не выдумали западные власти. Американцы сделали все, чтобы сломать грамотную журналистскую организацию канала и других медиа. По этой причине пришлось «ходить партизанскими тропами».

«Они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то, когда мы стали работать непрямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше. Почему? Потому что у нас аудитория стала еще больше», — рассказала Симоньян.

По словам Симоньян, в России важно сделать рывок в развитии своих платформ, чтобы отказаться от западных.

Напомним, Минфин США ввел ограничения против медиагруппы «Россия сегодня», Sputnik, Ruptly.

Ранее сообщалось, что Симоньян засудит «Би-би-си» за ложные сведения о ней.