Группа компаний «БИОЭН» отправила в зону СВО автомобили и квадроциклы

Группа компаний «БИОЭН» организовала масштабный автопробег в поддержку российских военнослужащих. Колонна из 23 автомобилей, среди которых оказались классические «буханки» и «Патриоты», отправилась из московского региона к линии фронта.

Автопробег из автомобилей в защитной и праздничной раскраске в виде российского триколора организован в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Фото: [ ГТРК «Таврида» ]

Как рассказал руководитель группы компаний «БИОЭН» Олег Максимов, все машины подготовлены к выполнению боевых задач в зоне проведения спецоперации. Ежемесячно группа компаний собирает гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО.

«Руководство компании приняло решение организовать вот такой автопробег, закупить помощь — 23 автомобиля „УАЗ“ с кузовами, укомплектованными средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы дроны противника не могли их поразить», — рассказал Максимов.

На передовые позиции также отправились квадроциклы, которые славятся своей скоростью и проходимостью. Они являются ценным транспортом для военнослужащих, добровольцев и бойцов спецназа.

«Уже не первый раз отправляем квадроциклы на линию фронта. Получаем обратную связь от бойцов, даже разбитый квадроцикл спасает жизни военным», — добавил Максимов.

Автомобили и квадроциклы получили бойцы 14-й отдельной артиллерийской бригады «Кальмиус», спецназа «Ахмат» и добровольческого подразделения «Архангел».

«Подразделению ставят задачи, для которых эта техника необходима как золото. Прекрасно, когда есть компании… это очень своевременно и очень помогает фронту», — отметил боец с позывным «Архип», который несет службу на Часов-Яровском направлении.

Перед отправкой на передовую техника прошла финальную подготовку. Ей установили маскировочные сети и защиту от дронов — так называемые «мангалы».

Эта помощь стала еще одним важным вкладом в поддержку российских защитников на фронте и подтвердила, что даже в праздничные дни российские компании и предприниматели продолжают оказывать всестороннюю помощь своим героям.

Ранее сообщалось, что депутаты и волонтеры отправили из Подольска в зону СВО пасхальные куличи и лекарства.