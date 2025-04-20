Подольские волонтеры отправили на СВО две «Газели» с гуманитарной помощью

«Газели» с гуманитарной помощью для участников СВО отправили из Подольска на передовую. Машины проедут через десятки точек в ЛНР и ДНР, сообщила администрация округа.

Волонтерская группа «Всë на фронт» и депутаты общими усилиями собрали все самое необходимое на передовую. Это аптечки, расходуемые лекарства, антенны, рации, инструменты, бензопилы, тележки, рюкзаки. Также бойцов порадуют куличами и домашней снедью в честь светлого праздника Пасхи.

Посылку собрали в рамках местного партийного проекта «Единой России» — «Подольск передовой». Груз уместился в две «Газели», которые отправятся как минимум по 30 точкам на Донбассе.

Ранее также отправляли из округа пасхальную партию гуманитарной помощи. Постарались ребята из волонтерского центра на улице Ульяновых, самостоятельно украсив 50 пасхальных яиц.

Отметим, Подольск регулярно помогает военным на СВО и оказывает всестороннюю поддержку их близким. Внести свой вклад в доброе дело, важное для Родины, может каждый. Волонтерский центр на Ульяновых, 1, ежедневно принимает необходимые вещи для бойцов. Всю информацию можно получить по номеру: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее сообщалось, что саратовский школьник отправил бойцам СВО 2000 сувенирных ложек.