Группа компаний «Исток-Аудио» из Фрязино представила инновационное медицинское оборудование в Грозном

Группа компаний «Исток-Аудио» из города Фрязино приняла участие в выездной осенней сессии конгресса-выставки «Точная медицина. Здравоохранение Юга». Там были представлены используемые в работе современные технологии, а также собственное оборудование. Мероприятие состоялось 20-21 сентября в Грозном.

Конгресс-выставка «Точная медицина. Здравоохранение Юга» стала значимым событием в медицинской сфере Северного Кавказа. Оно объединило специалистов из различных областей: от диагностики заболеваний до реабилитации, что позволило всесторонне рассмотреть актуальные вопросы и тенденции в здравоохранении региона.

Участники ознакомились с последними инновациями в области точной медицины. В ходе мероприятия состоялись встречи с ведущими экспертами и исследователями, которые поделились своими знаниями. Выставка превратилась в платформу для обмена опытом, демонстрации новейших разработок и технологий.

На совместном стенде в Грозном были представлены различные направления группы компаний «Исток-Аудио». В частности, свою продукцию продемонстрировали проект Eyetracking.care, компания «Криптомед» и интернет-магазин «Доступная среда».

Так, «Криптомед» привез с собой целый ряд специализированного медицинского оборудования. Участники выставки могли ознакомиться с аудиометром Porto, портативным тимпанометром Amplivox «Otowave», бесконтактным тонометром Pulsair intelliPuff, системой отоакустической эмиссии OtoRead, авторефрактором Плюсоптикс А12R и комплексом «ВИЗИОН».

Также посетители познакомились с передовыми технологиями в сфере альтернативной и дополнительной коммуникации, представленными командой проекта Eyetracking.care. Речь идет о таких высокотехнологичных устройствах, как коммуникатор «Фоксбокс», коммуникационное устройство Dialog 3.0 и айтрекер.

На выставке специалисты из интернет-магазина «Доступная среда» (проект Smartaids) презентовали широкий спектр технических средств реабилитации для людей с нарушениями зрения: от дисплея Брайля до умного помощника «Робин». Также внимание привлекли инклюзивные игрушки собственного производства для детей с ограниченными возможностями здоровья.