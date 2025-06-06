Группа «Плюс» планирует перевести 80% сделок с недвижимостью в цифру

Группа «Плюс» внедрила новый формат оформления сделок с жилой недвижимостью в сети офисов «Самолет Плюс», теперь покупателям и продавцам доступна цифровая сделка с сопровождением. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый формат позволит пройти все этапы — от подписания документов и проведения расчетов до регистрации права собственности — за час в одном месте. Это избавит от необходимости обращаться в сторонние организации. Через год в цифру планируют перевести 80% сделок в офисах сети, в том числе сделки на вторичном рынке. В сопровождении специалиста можно будет подписать договор, провести безопасные расчеты, подать документы в Росреестр и не только.

Кроме того, в услугу включили титульное страхование, которое защитит покупателя от юридических рисков после регистрации. Этапы сделки будут сопровождаться через цифровую платформу «Топнлаб Плюс».

«На вторичном рынке цифровизация развивается, но большинство покупателей пока не готовы полностью перейти на онлайн-формат. Под полным онлайном я понимаю весь клиентский путь: от подбора объекта с его просмотром, согласования цены, до юридического оформления, регистрации и расчетов», — сказал генеральный директор группы «Плюс» Александр Попов.

Сервис запустили в тестовом режиме, компания планируют распространить его на все офисы «Самолет Плюс» к августу 2025 года и масштабировать на всю сеть — до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.