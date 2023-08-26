Группа украинцев избила поляков и заставила их кричать нацистские лозунги

В Польше группа украинских беженцев избила местных жителей и заставила их скандировать нацистские лозунги. Об этом сообщил местный портал WolnośćTV .

Сообщается, что вечером 24 августа, во время празднования Дня независимости Украины, группа из 12 украинских беженцев напала на 8 поляков на Вислинских бульварах. После избиения местных жителей, украинцы заставили их скандировать нацистский лозунг «Слава Украине», сообщил портал.

Сообщается также, что беженцы избили поляков после того, как те отказались выкрикивать лозунги. Некоторые из тех, на кого они напали, были госпитализированы, и некоторые из них до сих пор находятся под присмотром врачей.

Журналисты также отметили, что во время инцидента, туда приехала полиция, но ничего не стала делать и просто отпустила нападавших.