Группировка радикалов сожгла второй раз за день Коран в Копенгагене

Как сообщает РИА Новости, инцидент с сожжением священного писания мусульман произошел во вторник, 25 июля, у посольства Турции в столице Дании. При этом все происходящее радикалы снимали на видео и транслировали в сеть в прямом эфире.

Отмечается, что это уже второе за минувший день сожжение Корана в датской столице. Похожую акцию, только у посольства у посольства Египта, провела еще одна группа «Датских патриотов».

Стоит отметить, что за последнюю неделю в Дании Коран сжигается публично регулярно. Минувшим днем радикалы упомянутой ранее группировки подожгли священное мусульманское писание перед посольством Ирака, а 21 июля, был осквернен и иракский государственный флаг.