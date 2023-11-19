Группу «Врачей без границ» атаковали в окрестностях больницы «Аль-Шифа», есть погибший

Организация «Врачи без границ» была атакована в момент попытки провести эвакуацию своего персонала на юг сектора Газа.

Информация об инциденте выложена на сайте организации. Отмечается, что группа попала под преднамеренный обстрел поблизости от больницы «Аль-Шифа» в момент передвижения на автотранспорте.

Сообщается, что в результате нападения один человек погиб от полученных ран, еще один сотрудник «Врачей без границ» был ранен.

«На обратном пути группа подверглась нападению ... недалеко от офиса организации "Врачи без границ". Две машины организации были преднамеренно атакованы», — говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».