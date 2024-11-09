Грустный праздник: стол рухнул на шестилетнюю девочку на дне рождения в московском ТЦ

Как передает Shot, самый настоящий грустный праздник прошел накануне в 9 часов вечера в московском торговом центре «Авиапарк». Там в детском парке развлечений на дне рождения веселилась компания деток. Как показала практика, присмотра родителей за малышами оказалось недостаточно.

Пока одну часть ребятни развлекал аниматор, гоняя малышей по квесту, другие несколько деток взгромоздились на стол. Конструкция не выдержала натиска тел малышей, рухнула на пол. При этом одна шестилетняя девочка не успела спрыгнуть со стола, и малышке сильно придавило ногу.

«Мама отвезла пострадавшую дочку в травмпункт, там медики диагностировали закрытый перелом плюсневых костей и вывих еще одной кости. Женщина утверждает, что стол не был закреплен на ножки», — приводится в публикации.

В настоящее время жизнь ребенка вне опасности. Полицейские же проводят проверку по факту произошедшего. Была ли это случайность или виной инцидента является техническая неисправность, еще предстоит установить.

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