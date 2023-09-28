Груз для участников СВО и детей Донбасса отправили из Клина

Груз со стройматериалами, техникой и другим оборудованием для российских военных отправили из подмосковного Клина в Донбасс. Об этом рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Все необходимое участникам специальной военной операции было собрано оперативно. Как отметила глава Клина, всего по запросу солдат удалось экстренно сформировать посылку, которая включает даже квадроциклы, особенно нужные в сезон размытых дорог.

В регион отправили вещи не только для мобилизованных, но и для детей Донбасса через Аппарат Уполномоченного по правам ребенка республики Элеоноры Федоренко и «Фонд Марии Пироговой».

Также Алена Сокольская подчеркнула, что оперативно собрать необходимые российским военным вещи удалось благодаря совместной работе ряда общественных организаций, в том числе и Центра поддержки семей-участников специальной военной операции и администрации городского округа Клин.

Отметим, что груз до места назначения с риском для жизни доставили сами жители Клина. В поездке приняли участие местные предприниматели, депутаты, сотрудники администрации городского округа и волонтеры.