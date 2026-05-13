«Груз Победы» ушел на фронт: как Коломна помогает бойцам в зоне СВО

Из Коломны в зону специальной военной операции 9 мая отправили очередную партию помощи для военнослужащих. Груз адресован бойцам 236‑й гвардейской артиллерийской бригады, которую местные жители поддерживают с начала СВО.

В состав «Груза Победы» вошли бензиновые двигатели, печи, строительные инструменты, кабель, канаты, маскировочные сети, а также оборудование для лаборатории беспилотной авиации и защитного тоннеля.

В церемонии передачи груза участвовали глава городского округа Александр Гречищев, депутат Госдумы Никита Чаплин, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, председатель коломенского совета депутатов Николай Братушков и председатель общественной организации «Союз женщин России» в Коломне Ася Исаева.

По словам Гречищева, с начала спецоперации Коломна собрала и направила на фронт свыше 200 тонн грузов. Среди отправленных материалов — маскировочные сети, медикаменты, бытовые принадлежности, стройматериалы, автомобили, средства обнаружения дронов, дизель‑генераторы и многое другое. Следующая отправка запланирована через две недели.