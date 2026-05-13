Областной этап соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдет в Истре

17 мая в парке «Шишкин лес» городского округа Истра пройдет областной этап всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования привлекут спортсменов со всего региона: предварительные заявки уже подали 450 участников из Москвы и Подмосковья. Среди городов и округов, представители которых готовятся выйти на старт, — Серпухов, Сергиев Посад, Истра, Фрязино, Лыткарино, Люберцы, Подольск, Чехов, Богородский и Одинцовский.

Участники будут состязаться в дисциплине «кросс‐выбор»: им предстоит как можно быстрее отыскать заданное количество контрольных пунктов (КП), используя карту и собственные навыки ориентирования. На местности размечено 20 КП, но их число на дистанции будет варьироваться в зависимости от возрастной категории. Успех здесь зависит не только от физической формы, но и от внимательности, умения читать карту и выстраивать оптимальную стратегию прохождения маршрута.

Состязания охватывают 10 возрастных категорий — участвовать могут спортсмены от 8 лет и старше. В каждой группе победителей и призеров наградят медалями и дипломами, что станет заслуженным признанием их мастерства и упорства.

