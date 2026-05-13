В Подмосковье стартовал капремонт стационара Красногорской больницы

В Красногорске на улице Карбышева, 4, стартовал капитальный ремонт стационара Красногорской больницы, на объекте начались демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2030 году.

Здание построили в 1987 году, его площадь составляет 28,3 тыс. кв. м. В нем проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.