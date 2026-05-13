В Подмосковье к проекту «ПолитСтарт» присоединились около 600 участников, за девять лет работы кадровый проект «Единой России» в общей сложности объединил более 30 тыс. участников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Программа позволяет начинающим сделать первые шаги в политике, лучших из них приглашают на обучение в Высшей партийной школе «Единой России». Координатор «ПолитСтарта», депутат Госдумы Александр Толмачев подчеркнул, что участники проекта уже прошли теоретический курс. В рамках него они изучали правовые основы, стратегию избирательной кампании, тренировались проводить дебаты.

«Приступаем к одному из самых сложных и интересных этапов учебы – работе с наставниками. Участники посетят заседания фракции и Совета депутатов, проведут рабочие встречи с избирателями, а также выезды на важные объекты округа, в том числе строящиеся школы или поликлиники», — пояснил депутат.

Им будут помогать представители Госдумы и Мособлдумы, руководители региональных и местных отделений партии, в том числе спортсмены и артисты, участники специальной военной операции. Толмачев отметил, что также выступит в роли наставника.

В сообщении напомнили, что осенью в Подмосковье будут проходить выборы в Государственную думу и Московскую областную думу. Местные жители смогут определить список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на них через процедуру предварительного голосования. Она пройдет в период 25-31 мая на сайте PG.ER.RU. О желании принять участие в выборах заявили свыше 880 человек, подавляющее большинство участников – новые лица в политике.

