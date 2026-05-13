Клещи Подмосковья: какие инфекции подстерегают и как не пропустить симптомы

Сезон активности кровососущих в самом разгаре. Каждый житель или гость Подмосковья, выезжающий на природу, рискует вернуться домой с маленьким паразитом на коже. И тогда сразу возникает паника: а вдруг он заразный? Опаснее ли укус в голову, чем в ногу? Нужно ли срочно мчаться к медикам или допустимо просто понаблюдать за своим состоянием? На эти и другие вопросы REGIONS ответил врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Какие инфекции переносят иксодовые клещи в Московской области

Прежде чем говорить о степени угрозы, стоит разобраться, чем именно членистоногие могут наградить человека в регионе. Согласно информации Роспотребнадзора, в подмосковных клещах обнаруживаются возбудители сразу нескольких опасных недугов.

Самый распространенный в регионе — иксодовый клещевой боррелиоз, более известный как болезнь Лайма. По данным ведомства, около 18–23% клещей в Московской области являются носителями боррелий. Эта инфекция поражает суставы, сердечную мышцу и нервную систему. Ее характерный признак — красное кольцевидное пятно в месте укуса, которое со временем увеличивается в размерах. Как поясняется, вакцины от боррелиоза не существует, однако на ранних этапах он успешно излечивается антибиотиками.

Реже, примерно у 2–3% клещей, встречается гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). Он проявляется высокой температурой, головными и мышечными болями и также поддается антибиотикотерапии. Еще более редкий гость — моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ): носителями являются всего 0,2–0,5% членистоногих. Его симптомы напоминают грипп, но у людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать в тяжелой форме. Кроме того, до 18% клещей переносят риккетсии — возбудителей группы пятнистых лихорадок, которые проявляются сыпью, лихорадкой и головной болью.

Чего в Подмосковье почти нет: клещевой энцефалит

Это самый важный, по словам экспертов, обнадеживающий факт для жителей области. Клещевой энцефалит — тяжелейшая вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг и способная привести к параличам и инвалидности. Вакцина от нее существует и весьма эффективна. Однако для региона, как утверждает Куденко, эта угроза практически неактуальна. Москва и Подмосковье официально не признаны эндемичными территориями по клещевому энцефалиту, что подтверждают многолетние лабораторные исследования: возбудители этой инфекции в исследованных пробах из региона не выявляются.

Исключение составляют всего два района на севере области. По официальным данным, Дмитровский и Талдомский округа признаны эндемичными — это близость к границе с Тверской областью, где энцефалит встречается. Жителям и гостям этих территорий стоит быть внимательнее и, возможно, сделать прививку.

«Я часто слышу от пациентов: „Доктор, я боюсь энцефалита“. И я их понимаю — болезнь страшная. Но для 99 процентов жителей Подмосковья риск подхватить именно энцефалит от клеща близок к нулю», — рассказывает Александра Куденко.

Влияет ли место присасывания клеща на степень угрозы

Специалист обращает внимание: с позиции физиологии определенные отличия действительно существуют, однако они вовсе не столь критичны, как об этом принято думать в народе.

Если паразит присосался в районе шеи или головы, его зараженная слюна оказывается значительно ближе к центральной нервной системе. И расстояние до головного мозга здесь меньше — это объективный факт, подчеркивает Куденко.

Тем не менее, как поясняет врач, на практике болезнетворные бактерии все равно оказываются в общем русле кровотока, после чего разносятся по всему телу. То, насколько стремительно они распространятся, зависит по большому счету не от того, насколько близко к голове пришелся укус, а от двух других факторов: объема попавших в кровь возбудителей и того, насколько активно работает иммунная система пострадавшего.

Что касается присасывания клеща к руке или ноге, то такой вариант, по словам Куденко, принято считать чуть менее опасным — но исключительно с точки зрения быстроты нарастания симптоматики. Инфекции действительно потребуется несколько больше времени, чтобы достичь ключевых, жизненно важных органов.

Однако здесь действует железное правило: если членистоногое было носителем заболевания, человек неизбежно заработает эту болезнь вне зависимости от места укуса. Единственное послабление — признаки недуга при атаке на конечность могут дать о себе знать на один-два дня позже, чем при укусе в область головы.

«Я бы не стала делить укусы на опасные и безопасные по месту. Это расслабляет людей. Слышат: „Укус в ногу — не страшно“ — и игнорируют поход к врачу. А потом получают тяжелый боррелиоз. Мое правило одно: любой укус клеща — повод для наблюдения. А если укус в голову, шею, подмышку или пах — к врачу идти нужно обязательно, не дожидаясь симптомов. Потому что лимфоузлы рядом, инфекция быстрее попадает в лимфу и кровь», — объясняет Александра Куденко.

Почему укус в голову особенно коварен

Укус в волосистую часть головы, за ухом или в шею, как уточняется, имеет ряд особенностей. Кожа там тоньше, а кровоснабжение интенсивнее — клещу легче прикрепиться, а инфекции быстрее проникнуть в кровоток. Кроме того, рядом находятся лимфатические узлы — своеобразные магистрали, по которым возбудители разносятся по телу.

Главная же опасность кроется в скрытности: под волосами паразит может висеть несколько дней незамеченным. Чем дольше он питается, тем больше слюны с бактериями впрыскивает — а это ключевой фактор риска. К тому же удалять клеща из волосистой части сложнее: есть вероятность раздавить насекомое и усилить заражение.

«Самый тревожный случай в моей практике был с ребенком. Мальчика укусил клещ в голову, мама не заметила. Клещ висел четыре дня. Когда сняли, было уже поздно — ребенок заболел боррелиозом в тяжелой форме. Хорошо, что вовремя начали лечение антибиотиками, все обошлось. Но если бы клещ был на руке — его бы точно заметили раньше. Так что главная опасность укуса в голову — не близость к мозгу, а скрытность. Отсюда правило: после каждой прогулки по лесу тщательно осматривайте голову и шею, особенно у детей», — предупреждает Александра Куденко.

Что делать после укуса: пошаговая схема

Укус в голову, шею или лицо, по мнению врача, — повод действовать быстрее и внимательнее.

Первое: аккуратно удалить паразита. Лучше всего это сделать в травмпункте или у хирурга. Если ехать далеко, удаляют самостоятельно специальным пинцетом или нитяной петлей, захватывая клеща максимально близко к коже и выкручивая, а не выдергивая. Нельзя давить на брюшко — так инфекция выдавливается в ранку.

Второе: поместить снятое членистоногое в баночку или пакетик и отвезти в лабораторию для анализа на боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и риккетсиозы.

Третье: обработать место укуса антисептиком (йодом, спиртом, хлоргексидином).

Четвертое: выехать к терапевту или инфекционисту, не дожидаясь симптомов. Для боррелиоза, как уточняется, существуют профилактические антибиотики, которые эффективны при своевременном назначении.

При укусе в ногу или руку, по словам Куденко, расслабляться тоже нельзя. Риск быстрого распространения инфекции чуть ниже, но клещ на конечности точно так же может оказаться зараженным. Единственное послабление: при укусе в конечность можно не бежать к врачу в тот же час, если паразит снят правильно и человек чувствует себя нормально. Однако красное растущее пятно, температура, головная или мышечная боль — повод немедленно сдать кровь на антитела.

«Я не устану повторять: опасен не сам укус, а инфекция, которую клещ может переносить. И неважно — в ногу он вцепился или в спину. Боррелиоз — реальная угроза. Анаплазмоз и риккетсиозы тоже встречаются, хоть и реже. Поэтому любой укус — это сигнал „провериться“. Не паниковать, но и не игнорировать. Укус в ногу — такой же повод сдать клеща в лабораторию, как и укус в голову», — уверена Александра Куденко.

Три распространенных заблуждения о клещах, которые вредят здоровью

Заблуждение первое: «Если паразит присосался к ноге, боррелиоз мне не грозит». Это не так, уверяет специалист. Болезнь Лайма передается человеку совершенно независимо от того, в какое место тела впился кровосос. Инфицированное членистоногое представляет одинаковую угрозу, атакуя ногу, руку или голову — локация укуса не дает пострадавшему абсолютно никакой защиты.

Заблуждение второе: «Сделав прививку, можно перестать соблюдать меры предосторожности на природе». Такое отношение, предостерегает Куденко, чревато серьезными последствиями. Вакцинация существует лишь против одной инфекции — клещевого энцефалита. Однако на территории Подмосковья главную опасность представляет боррелиоз, от которого прививки на сегодняшний день не изобретено. Следовательно, даже человек, прошедший вакцинацию от энцефалита, остается уязвимым для заражения боррелиозом, анаплазмозом или риккетсиозом.

Заблуждение третье: «Одной прививки хватает на всю жизнь». Это ошибочное мнение, поясняет эксперт. Иммунитет после вакцинации от клещевого энцефалита сохраняется ограниченный промежуток времени. Полноценный базовый курс включает три прививки, после чего требуется регулярная ревакцинация — ее необходимо проводить каждые три года. Рассчитывать на пожизненную защиту после единственной инъекции не приходится.

«Защищайтесь всегда, осматривайтесь всегда и приходите к врачу после любого укуса. Мифы оставьте бабушкам на лавочке», — резюмирует Александра Куденко.

Главные выводы

Правило для всех укусов, по словам терапевта, одно: аккуратно удалить клеща, отвезти его в лабораторию на анализ (в течение 2-3 дней) и прийти на прием к терапевту или инфекционисту. При укусе в голову, шею или пах визит к врачу должен состояться в первые 1-2 дня. В остальных случаях можно действовать чуть спокойнее, но не позднее 3-4 дней.

И главное — никакой паники. Современная медицина, как утверждает Куденко, умеет предотвращать развитие болезни после укуса, если обратиться вовремя. Не игнорировать паразита, не ждать симптомов — и тогда все будет в порядке.

«Я желаю всем своим пациентам и всем читателям никогда не встречаться с заразными клещами. Но если уж случилось — не бойтесь, а действуйте. Будьте внимательны, осматривайте себя после прогулок и не откладывайте визит к врачу. Ваше здоровье в ваших руках», — говорит Александра Куденко.

