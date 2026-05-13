Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Школьная лига России» стартовали в Одинцово

С 12 по 14 мая в Одинцовском округе проходят всероссийские физкультурные соревнования по художественной гимнастике «Школьная лига России». Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Спорт России» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На престижный турнир собрались 330 юных гимнасток, которые ранее продемонстрировали выдающиеся результаты на региональных соревнованиях. Спортсменки представляют команды из 20 регионов страны, среди которых Москва и Санкт‐Петербург, Архангельская, Курганская, Ленинградская области, Республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия и Чувашская Республика, Луганская Народная Республика, Краснодарский край.

Соревнования охватывают несколько дисциплин, позволяющих раскрыть талант гимнасток в разных форматах выступлений: многоборье, групповое упражнение‐многоборье и групповое упражнение (категория юниоров).

Программа турнира распределена по дням: 12 мая состоялось торжественное открытие соревнований и прошли состязания по многоборью, 13 и 14 мая участницы соревнуются в дисциплинах многоборья и группового упражнения‐многоборья. Финальный день завершится церемонией награждения победителей и призеров, а также официальным закрытием турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.