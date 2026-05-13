В Ногинске стартовали монолитные работы в рамках строительства новой школы

В Ногинске продолжается строительство новой школы вблизи микрорайона «Полет», которая будет рассчитана на 550 мест, строители приступили к монолитным работам – выполняют армирование фундаментной плиты, устройство гидроизоляции. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы выполняют 30 специалистов и четыре единицы техники, они проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 9,3 тыс. кв. м. В нем разместят блоки начальной и основной школы с классами и специализированными кабинетами, помещениями для занятий спортом и творчеством. Для детей также появятся столовая, библиотечно-информационный центр. Работы завершат до конца 2029 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.