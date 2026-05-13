Подмосковная теннисистка завоевала золотую и бронзовую медали на турнире W15 в Хургаде

Подмосковная спортсменка Екатерина Тупицына (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) завоевала золотую и бронзовую медали на международном турнире по теннису W15 в Хургаде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, она одержала победу в одиночном разряде и обыграла представительницу Италии Ноэми Мэйнс. Кроме того, в парном разряде в дуэте с россиянкой Екатериной Ходжаевой она стала бронзовым призером.

Соревнования прошли на кортах Академии тенниса Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Они относятся к базовой категории женского профессионального тура ITF World Tennis Tour. Участницами стали спортсменки из 12 стран, включая Россию, Египет, Италию, Турцию и другие.

