Грузия требует у Нидерландов экстрадировать бывшего генпрокурора Адеишвили

Прокуратура Грузии обратилась к Нидерландам с требованием задержать и выдать ей Зураба Адеишвили, бывшего генерального прокурора и министра юстиции, который ныне находится в составе украинской делегации в Гааге.

Ранее с подобным требованием Грузия обращалась к Германии и Бельгии, в которые Адеишвили также приезжал как советник генпрокурора Украины Андрея Костина.

Ранее грузинский суд признал Адеишвили виновным по нескольким уголовным делам. Самое громкое из них — обвинение в создании системы пыток и издевательств в грузинских тюрьмах. Кроме того, Адеишвили признан виновным в ряде экономических преступлений.

Зураба Адеишвили называли одним из самых влиятельных чиновников в правительстве Михаила Саакашвили.