Грузинский политик заявил, что ситуация с послом не повлияет на отношения с Украиной

Генсек правящей партии в Грузии уверил, что ситуация с грузинским послом на Украине не повлияет на отношения между странами. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее МИД Украины посоветовали послу Грузии в Киеве вернуться в Тбилиси из-за ситуации с Саакашвили. Комментируя данную ситуацию генсек Каха Каладзе подчеркнул, что это не повлияет на отношения между странами. При этом политик заметил, что такое решение в адрес Грузии со стороны Зеленского было обидным, однако исторически оба народа всегда были дружны, поэтому Грузия намерена сделать все, чтобы сохранить отношения. Принимать ответные меры в отношении Украины страна не собирается, как и не собирается принимать какие-либо решения по этому вопросу в ближайшее время.

Также Каладзе рассказал, что Саакашвили в действительности симулирует ухудшение состояния здоровья из-за болезни, чтобы добиться освобождения. Политик предложил всем, кто обвинял представителей власти в отравлении, извиниться.