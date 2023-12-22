Грузовик протаранил легковушку на Киевском шоссе в Москве

В столичном Дептрансе сообщили, что ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза произошло под утро пятницы, 22 декабря, на 27-м километре Киевского шоссе у поселения Московский.

Отмечается, что легковой автомобиль с фурой не поделили дорогу и произошло столкновение. В настоящее время на месте автоаварии инспекторы ГИБДД определяют степень вины каждого из водителей.

«На 27-м километре Киевского шоссе (поселение Московский) столкнулись легковой и грузовой автомобили. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Дептранса.

В ведомстве добавили, что в районе ДТП в настоящее время, несмотря на незначительный поток автотранспорта, движение сильно затруднено. Информации о пострадавших пока не приводится.