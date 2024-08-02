Смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Якутии. Десять человек пострадали, один погиб, сообщает РИА Новости .

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по региону, на 786-м километре федеральной автодороги «Лена» столкнулись грузовик Skania и микроавтобус Toyota Hiace. ДТП произошло в 30 километрах от города Томмот Алданского района.

В результате столкновения пострадали десять человек, из которых четверо — дети. Один человек погиб.

На месте происшествия работают специалисты Алданского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. По предварительным данным, микроавтобус совершил наезд на стоявший на обочине грузовик.

Ранее сообщалось, что в Балашихе столкнулись пять автомобилей. В ДТП пострадали три человека, один погиб.