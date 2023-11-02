Грузовик въехал в рейсовый автобус на перекрестке в Подмосковье
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
В Подмосковье грузовой автомобиль протаранил рейсовый автобус. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Авария произошла утром в четверг в Люберцах при въезде в Некрасовку. Кадры с места ДТП публикуют очевидцы в соцсетях.
По некоторым данным, водитель большегруза нарушил ПДД и проехал на красный свет. О пострадавших не сообщается. Официальных комментариев по факту данного дорожно-транспортного происшествия пока не было.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении грузовика и легковой машины в Щелково.