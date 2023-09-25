По словам посла Российской Федерации в Белоруссии, стороны сейчас работают над воссоединением семей, который пострадали от украинского руководства. Об этом пишет ТАСС .

Борис Грызлов, являясь послом РФ в Белоруссии, сделал новое заявление о том, что сама Республика и Россия действительно беспокоятся из-за проблем, которые возникают на пути украинских семей, оказавшихся на территории западных стран.

«Каждый случай разъединения семей – это человеческая трагедия, в которой страдают, прежде всего, ни в чем не повинные дети», – отметил политический деятель.

Также он сообщил, что дети, пострадавшие из-за действий со стороны киевского режима, получают необходимую помощь и защиту благодаря колоссальной работе двух дружественных стран. Все потому, что сложившаяся ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность. И «злорадствовать» над этим никто точно не собирается.