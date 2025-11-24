Грызун-хамелеон: зимний голод превратил крупную ондатру в звезду Балашихи

Эти пушистые грызуны, которых редко удается рассмотреть вблизи, теперь сами подплывают к берегам Саввинского пруда, словно позируя на камеру. Очевидцы в шутку называют их «моделями», но у такого поведения есть серьезная биологическая причина.

Эксперты национального парка «Лосиный остров» поясняют: ноябрь для ондатры — критический период перехода на зимний режим питания. Летний рацион, состоящий из наземных зеленых растений, исчезает. Теперь зверьку приходится активно добывать себе пропитание, переходя на подводные корма — отмирающие побеги тростника, корневища кубышки и кувшинки. Это требует от грызуна большей энергии и смекалки, заставляя его чаще появляться на виду и активнее исследовать прибрежную зону.

Вопреки расхожему мнению, ондатра не накапливает жир на зиму и не впадает в спячку. Ее стратегия выживания — в создании сети «продуктовых складов». С ранней осени зверек формирует запасы пищи в разных частях водоема. Ноябрь — время, когда эти запасы пополняются и активно используются. Кроме растительной пищи, ондатра не брезгует и животной: двустворчатыми моллюсками, ослабленной рыбой или падалью, что делает ее еще более усердным охотником.

Именно эта пищевая необходимость заставляет ондатру терять привычную осторожность. То, что люди принимают за «позирование» или дружелюбие, на самом деле является целенаправленным поиском пропитания. Активность зверька хорошо заметна и на суше — в ноябре у водоемов появляется множество характерных следов, напоминающих отпечатки детских ладоней с тонкими пальчиками, соединенными перепонками.

Биологи подчеркивают: ондатры — дикие животные, не поддающиеся приручению. Их внезапная «общительность» — это иллюзия, порожденная инстинктом выживания. Даже когда водоем покроется льдом, это не остановит неутомимого грызуна. Он будет продолжать добывать пищу, используя свои навыки плавания и ныряния, демонстрируя удивительную адаптацию к самым суровым условиям.

