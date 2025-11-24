Жительница Сахалина засняла крупного грызуна на морском побережье

На центральном пляже села Стародубское в Долинском районе Сахалина была замечена необычная посетительница. Местная жительница засняла крупное животное, которое в светлое время суток 23 ноября прогуливалось у кромки прибоя.

«В этот солнечный день по морю вышли прогуляться не только люди. Ты кто?» — прокомментировала происходящее очевидица, отправившая видео в редакцию astv.ru.

Специалисты и зоологи легко опознали в пушистой гостье ондатру. Хотя этих грызунов часто видят вблизи рек и озер, их появление на морском побережье и в людных местах всегда вызывает ажиотаж. Это не первый случай, когда ондатра решила познакомиться с городской жизнью: ранее одна из особей была замечена в Южно-Сахалинске, где суетливо бегала по проезжей части в самом центре города.

