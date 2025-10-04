Guardian: Грета Тунберг в Израиле пожаловалась на сыпь из-за клопов в камере

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная израильскими властями после перехвата «Флотилии стойкости», содержится в камере с клопами и жалуется на недостаток воды и пищи. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на электронное письмо дипломата, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил ее родственникам.

Со слов дипломатического работника, посольству Швеции в Тель-Авиве удалось встретиться с Гретой. Она получает недостаточное количество воды и пищи.

«Грета также отметила, что у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана клопами, она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», — цитирует издание текст обращения дипломата.

Напомним, в ночь на четверг, 2 октября, израильские военные моряки задержали суда «Флотилии стойкости», в состав которой входила Грета Тунберг. Активисты стремились доставить гуманитарную помощь в Газу, несмотря на предупреждения Израиля о невозможности прохождения их судов через блокаду. Суда были перенаправлены в порт Ашдод. Всех участников задержали и впоследствии планируют экстрадировать. В израильском МИДе назвали попытку прорыва провокацией, направленной на создание негативного информационного фона вокруг страны.