Губернатор Артюхов заявил, что стенд Ямала в Москве на ВДНХ почти готов
Фото: [Соцсети]
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», над ним трудились около 200 специалистов.
Напомним, что четвертого ноября откроется международная-выставка форум «Россия» в Москве на ВДНХ. Предполагается, что на ней все крупные предприятия, а также регионы Российской Федерации покажут свои главные достижения. Закончится она в середине апреля следующего года.
Дмитрий Артюхов является губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. На своей личной странице в соцсетях он выложил несколько снимков со стенда, который посвящен Ямалу, и над которым уже несколько недель трудились в сумме около двух сотен специалистов.
Но самое главное заключается в том, что с помощью этого стенда посетители смогут увидеть большое мультимедийное шоу, в котором гости смогут познакомиться со строгой и хрупкой красотой Тундры и Полярного Урала, самобытной культурой народов Севера, а также богатым животным миром Ямала.