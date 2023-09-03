Губернатор Белгородской области рассказал о 46 обстрелах ВСУ по региону

Как пишет KP.RU, за прошедшие сутки населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам, которые нанесли украинские войска. Всего за это время зафиксировали сорок шесть случаев. Сообщалось и о человеческих жертвах в Валуйском городском округе. Так погиб один молодой мужчина, а двое других человек остались живы, но отделались осколочными ранениями.

Также, по словам главы Белгородской области, ВСУ сбросили на регион с помощью БПЛА семь взрывных устройств. Поэтому в одном из сел оказались повреждены окна в частном домовладении. Также пострадало остекление сельхозпредприятия в Новой Таволжанке из-за обстрелов с минометов. Им же подверглись пропускной пункт Шебекино, а также поселок Ленинский. Там, к слову, нет ни пострадавших, ни разрушений.