Губернатор Белгородской области рассказал о 46 обстрелах ВСУ по региону
Фото: [©Таисия Лисковец/РИА Новости]
Информацией об этом поделился Вячеслав Гладков, являясь губернатором региона, на своей странице в социальных сетях.
Как пишет KP.RU, за прошедшие сутки населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам, которые нанесли украинские войска. Всего за это время зафиксировали сорок шесть случаев. Сообщалось и о человеческих жертвах в Валуйском городском округе. Так погиб один молодой мужчина, а двое других человек остались живы, но отделались осколочными ранениями.
Также, по словам главы Белгородской области, ВСУ сбросили на регион с помощью БПЛА семь взрывных устройств. Поэтому в одном из сел оказались повреждены окна в частном домовладении. Также пострадало остекление сельхозпредприятия в Новой Таволжанке из-за обстрелов с минометов. Им же подверглись пропускной пункт Шебекино, а также поселок Ленинский. Там, к слову, нет ни пострадавших, ни разрушений.