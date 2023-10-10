Губернатор Белгородской области рассказал об обстрелах региона за сутки

Как пишет «Газета.ру» , в селе Ольховка система ПВО сбила украинский БПЛА без последствий на земле.

Вячеслав Гладков, являясь Губернатором Белгородской области, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись Он регулярно делится с подписчиками актуальной информацией, которая касается атак со стороны ВСУ, и этот раз не стал исключением.

Так стало известно, что в понедельник, 9 октября 2023 года, украинские военнослужащие выпустили за сутки по населенным пунктам региона не менее сотни боевых припасов.

Если говорить о конкретных точках прилета, то в селе Дубино (Борисовский район) пострадали два частных дома и забор из-за сброшенных с квадрокоптера двух взрывных устройств. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Также их не зафиксировано в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Хотя по селу было выпущено четыре минометных снаряда.