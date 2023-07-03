Губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали шесть районов

Как передает KP.RU , Вооруженные силы Украины пустили двенадцать артиллерийских снарядов по селу Щетиновка всего за сутки.

Об этом также в своих соцсетях написал сам губернатор области, Вячеслав Гладков. В его сообщении содержится информация о том, что по Щетиновке ВСУ выпустили, как минимум, 12 артиллерийских снарядов. К тому же село потерпело обстрел из гранатомета. Так зафиксировали не менее двадцати выстрелов.

Украинские войска, при помощи беспилотных летательных аппаратов, сбросили 2 взрывных устройства на Красный Хутор. К счастью, пострадавших не было. Однако в число районов, также попавших под атаку ВСУ, вошли Борисовский и Волоконовский. Противник затронул и два городских округа: Грайворонский и Шебекинский.

Ранее Гладков сообщал о том, что в Белгородском округе с помощью российской системы ПВО удалось сбить БПЛА самолетного типа. Таким образом удалось избежать появления жертв и пострадавших.