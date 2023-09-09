Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Староселье

Как пишет RT , Вооруженные силы Украины обстреляли село Староселье Краснояружского района. А точнее, его окраину. Информацией об этом поделился Вячеслав Гладков, занимая пост губернатора региона. Соответствующие данные он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

В результате обстрела села Староселье Краснояружского района ВСУ повредили линию электропередачи, что привело к отключению электричества в соседнем селе Теребрено. На месте происшествия скоро начнут свою работу аварийные бригады для того, чтобы ликвидировать последствия нападения. Также известно, что из-за этого инцидента никто не пострадал.

Нескольким ранее сообщалось о том, что украинский беспилотник был уничтожен над Брянской областью силами российских средств ПВО.