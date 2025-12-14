Губернатор Бочаров: на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телеграм-канале регионального правительства сообщил о серьезном пожаре на нефтебазе в городе Урюпинск, который возник в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Глава региона сообщил, что на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы, а также представители муниципальных властей. Жителей домов, расположенных рядом с нефтебазой, эвакуируют, для них организован пункт временного размещения в МУП "Урюпинская гостиница". Пока нет информации о пострадавших.

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе», — заявил Бочаров.

Ранее стало известно о двух погибших в Саратове в результате атаки БПЛА.