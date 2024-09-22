Губернатор Богомаз ввел режим ЧС на территории Брянской области

Брянская область всё последнее время буквально изнывает от накрывшей ее сильнейшей за последние годы засухи. Дошло до того, что властями региона было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение в воскресенье, 22 сентября, подписал губернатор Александр Богомаз.

Сообщается, что засуха на значительной территории области уже привела к гибели посевов. Согласно опубликованному на официальном сайте правительства Брянской области документу, режим ЧС будет действовать до отдельного распоряжения региональных властей.

«Признать событие, связанное с опасным агрометеорологическим явлением „Атмосферная засуха“ на территории Брянской области, чрезвычайной ситуацией с 19 сентября», — приводится в тексте документа.

Как пишут «Брянские новости», на территории области с июля не было дождей. В связи с чем количество природных пожаров возросло в разы.