Губернатор Брянской области сообщил о последствиях обстрела села Подывотье

Как пишет сайт aif.ru , информация об этом опубликована на официальной странице Александра Богомаза, главы региона. По его словам, зафиксирован один пострадавший.

Стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Подывотье, которое находится в Брянской области. Снаряды украинских бойцов повредили несколько зданий, в их число входят жилой дом и хозяйственная постройка. Также отмечается, что в результате обстрела пострадал один мужчина. У него зафиксировано ранение легкой степени тяжести, а врачи уже оказали ему первую помощь.

Помимо медиков на месте происшествия свою работу осуществляли и другие экстренные службы. Сообщается, что все поврежденные объекты обязательно восстановят после того, как будет оценен нанесенный ущерб.