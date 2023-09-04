Стало известно, что российские войска смогли предотвратить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Клинцовскую ТЭЦ. Возможная угроза была успешно обнаружена и вовремя нейтрализована. Новостью об этом поделились в KP.RU .

Атака ВСУ была совершена на Выгоничский район. Сообщается, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили ее и подавили беспилотник, который упал в поле. Он не принес разрушений и не причинил вреда жителям.

Оперативные службы немедленно приступили к работе на месте крушения беспилотного аппарата.

Между тем, ранее в этот же день в Подывотье, что находится в Севском районе, украинские войска открыли огонь по селу, повредив гражданскую инфраструктуру. К счастью, люди не пострадали.