Губернатор Бусаргин назвал размер компенсации семьям погибших от взрыва газа в Саратове

Семьям, которые потеряли своих близких в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, будет выплачено по одному миллиону рублей, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Бусаргин сообщил, что финансирование этих выплат будет осуществляться из резервного фонда, созданного правительством региона.

Пострадавшие также будут обеспечены всей необходимой помощью, а оценка ущерба будет произведена после завершения спасательных операций.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей», – написал он.

Руководитель субъекта РФ также сообщил, что работы по поиску продолжаются. На данный момент известно о шести жертвах.

В доме на улице Блинова в Саратове, который является десятиэтажным, 25 июля днём произошёл взрыв газа. В результате взрыва произошло обрушение здания с 10-го этажа до первого. Под обрушение попало более 30 квартир.

Ранее сообщалось, что после взрыва газа в жилом доме в Саратове судьба трех человек остаётся неопределенной.