Губернатор Гладков объявил эвакуацию жителей Белгорода в Губкин и Старый Оскол

В своем аккаунте в соцсетях губернатор пояснил, что эвакуироваться в безопасное место может любой житель Белгорода. Для этого необходимо просто оставить заявку на портале областной администрации.

«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо», — написал Гладков.

В случае, когда область исчерпает эвакуационные ресурсы для перемещения белгородцев, по словам Гладкова, он намерен лично запросить помощь у соседних регионов.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.