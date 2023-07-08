Губернатор Гладков внезапно приостановил возвращение жителей в Шебекино

В субботу, 8 июля, Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что после ночного обстрела Шебекино боевиками ВСУ из РСЗО «Град» властями Белгородской области было принято решение приняли решение на два дня приостановить все восстановительные работы в городе, а также временно взять паузу в вопросе возвращения покинувших свои дома местных жителей.

«Мы приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», - добавил он.

Также Гладков объявил ближайшие несколько дней для занимающихся восстановлением Шебекина строителей выходными.

С начала специальной военной операции Шебекино и соседние населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелу со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, но в последнее время они начали использовать артиллерию и снаряды.