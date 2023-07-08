Губернатор Гладков внезапно приостановил возвращение жителей в Шебекино
Фото: [©Давид Нармания/РИА Новости]
Минувшей ночью обстрелу подвергся пункт автомобильного пропуска в городе Шебекино Белгородской области. Украина использовала минометы и гранатометы.
В субботу, 8 июля, Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что после ночного обстрела Шебекино боевиками ВСУ из РСЗО «Град» властями Белгородской области было принято решение приняли решение на два дня приостановить все восстановительные работы в городе, а также временно взять паузу в вопросе возвращения покинувших свои дома местных жителей.
«Мы приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», - добавил он.
Также Гладков объявил ближайшие несколько дней для занимающихся восстановлением Шебекина строителей выходными.
С начала специальной военной операции Шебекино и соседние населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелу со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, но в последнее время они начали использовать артиллерию и снаряды.