Губернатор Гладков: ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино, убита женщина

Украинские боевики утром воскресенья, 16 июля, выпустили серию снарядов по приграничному городу Шебекино в Белгородской области. Об этом в соцсетях проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» район центрального рынка в Шебекино. В результате атаки погибла местная жительница.

«К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», - написал Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

В настоящее время на месте работаю все городские экстренные службы. В результате попадания украинских снарядов также повреждены два автомобиля и один из рыночных торговых павильонов, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что сразу семь военных беспилотников киевского режима атаковали Севастополь.