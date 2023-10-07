Губернатор Херсонской области назвал терактом подрыв автомобиля в Новой Каховке

По словам Владимира Сальдо, на данный момент медицинские работники делают все, что в их силах и что от них зависит для того, чтобы спасти жизнь исполнительного секретаря местного отделения партии под названием «Единая Россия». Об этом же сообщает ТАСС .

Стало известно, что в субботу, седьмого октября, в 09:30 в городе Новая Каховка (что находится в Херсонской области), произошел подрыв автомобиля Владимира Малова. Он является исполнительным секретарем местного отделения «Единой России».

Соответствующей информацией поделился губернатор региона, опубликовав ее на своей странице в социальных сетях. Также там говорится о том, что на данный момент состояние Малова оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в Новокаховской районной больнице. Там врачи борются за его жизнь и прикладывают все силы для его спасения.

Также к работе привлечены сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов. По словам Сальдо, это преступление, которое он назвал терактом, определенно точно раскроют, а виновных привлекут за содеянное к уголовной ответственности.