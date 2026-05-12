Губернатор идет на разборки: кто такой гражданин Нестеров и зачем он украл воду в Курской области

Скандал в Курском районе дошел до регионального правительства. Жители 14 домов в хуторе Семидесный оказались отрезаны от водоснабжения после того, как новый владелец башни перекрыл задвижки на своей территории. Власти ставят под сомнение законность приватизации стратегического объекта и готовятся к судебным тяжбам с «водным монополистом». Об этом пишет Курсксити .

Блокада на частной территории

Ситуация в хуторе Семидесный обострилась в последний месяц, когда собственник земельного участка и расположенной на нем водонапорной башни Виктор Нестеров в одностороннем порядке прекратил подачу воды в жилые дома. На данный момент 14 семей остаются без централизованного водоснабжения. Власти района организовали временный подвоз воды, однако договориться с владельцем объекта мирным путем не удалось. Администрация района была вынуждена подать исковое заявление в суд, чтобы восстановить права граждан на доступ к жизненно важному ресурсу.

Юридические странности и отсутствие тарифов

В ходе заседания правительства Курской области 12 мая вскрылись любопытные подробности. Оказалось, что жители хутора долгое время не платили за воду, но не по своей воле. Министр ЖКХ и ТЭК региона Александр Мулевин сообщил, что собственник башни ни разу не обращался в профильный комитет для утверждения тарифа. Без официально установленной стоимости ресурса взимать плату с населения законно невозможно. Выяснилось также, что в 2023 году башня и скважина официально были переданы районом некоему предприятию, однако фактически доступ к ним сейчас заблокирован частным лицом, на чьей земле находятся объекты.

Реакция губернатора и проверка законности

Губернатор Курской области выразил резкое недовольство сложившейся ситуацией и поставил под сомнение сам факт перехода коммунальной инфраструктуры в частные руки. «Объект был в собственности района. Как он вообще перешел в частные руки?» — задал вопрос глава региона, поручив провести тщательную проверку законности сделки по отчуждению башни и скважины. Губернатор пообещал лично разобраться в действиях Виктора Нестерова, подчеркнув, что блокировка работы систем жизнеобеспечения недопустима.