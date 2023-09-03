Губернатор ЯНАО отметил ценный вклад нефтяников и газовиков в развитие округа

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , за прошедший 61 год, с момента открытия Тазовского месторождения, Ямал превратился из малоизвестного уголка в современный и преуспевающий регион.

Благодаря неутомимому труду людей, осваивающих Ямал, он стал одной из опор российской экономики. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, Дмитрий Артюхов, выразил признательность и отметил важность вклада всех, кто работает в нефтегазовой отрасли.

Развитие региона продолжается, и это видно на примере строящихся городов, а также развития дорожного и авиационного сообщения. Ямал становится привлекательным местом для работы и не только. Все это способствуют улучшению качества жизни местных и приезжих жителей.