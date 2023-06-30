Губернатор ЯНАО отправил пятерых школьников на космодром Восточный

Почти каждый в детстве мечтал стать космонавтам. Но далеко не все мечты становятся реальностью. Однако обратное смог доказать Дмитрий Артюхов, исполнив одну из них для местных подростков. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Стало известно, что школьники Ямало-Ненецкого автономного округа давно грезили о поездке на космодром. Об увлечениях пятерых подростков глава региона узнал на профильной смене Центра выявления и поддержки одаренных детей.

По словам Артюхова, он сам бывал на Байконуре и ни с чем не может сравнить впечатления от пуска. Так губернатор решил, что лучшие ученики должны все увидеть своими глазами. Тем более, познавательная поездка по стране подарит не только яркие эмоции, но и воспитает патриотизм, гордость за достижения Родины.

Ребята как раз вернулись с космодрома 30 июня. Там запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Помимо этого школьникам удалось понаблюдать за процессом подготовки кораблей.