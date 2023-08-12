Губернатор Калужской области заявил о сбитом беспилотнике

Российская противовоздушная оборона (ПВО) в очередной раз продемонстрировала свою эффективность, сбив беспилотник в Дзержинском районе Калужской области. Об этом инциденте стало известно благодаря Владиславу Шапше, который занимает должность губернатора региона. Он предоставил соответствующую информацию на странице в своих социальных сетях. Хорошая новость состоит и в том, что атака не привела к человеческим жертвам и разрушениям.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт также информировал о двух сбитых украинских беспилотниках. Эти и другие случаи говорят о высокой готовности российских средств ПВО.