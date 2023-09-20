Губернатор Кондратьев заявил о возгорании резервуара с дизельным топливом

Если верить предварительной информации, которой также поделился глава региона, никто не пострадал. Об этом пишет RT .

Вениамин Кондратьев, занимая пост главы администрации Краснодарского края, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там губернатор рассказал срочную новость о возгорании, которое возникло в одном из районов Сочи, а именно – в Адлерском.

Стало известно, что загорелся резервуар с дизельным топливом на площади 96 кв. метров. При этом угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается.

Сейчас на месте возгорания осуществляют свою работу более шестидесяти человек при помощи пятнадцати единиц техники. Вместе с тушением пожара выясняются и причины его возникновения.

А пока обстоятельства остаются неизвестными, важно лишний раз напомнить о правилах соблюдения пожарной безопасности. Ведь это в дальнейшем наверняка поможет сократить количество подобных случаев.